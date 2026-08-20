Isparta'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika
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Isparta'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Isparta\'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam
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Isparta'da şehir içi toplu taşıma ücretleri arttı. Öğrencilere büyük yük getiren zamlar tepki topladı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da şehir içi toplu taşıma ücretine zam geldi. Yeni tarifeyle kartlı biniş 10 lira artışla 40, kartsız biniş 7 lira artışla 42, öğrenci binişi ise 4 lira artışla 28 lira oldu. Zamlara tepki gösteren Mahmut Kozanlı, "Gittikleri mesafe çok az olmasına rağmen, Isparta'da otobüs fiyatları çok pahalı maalesef. Öğrencilerin geçinme şansı hiç yok" dedi.

Isparta'da şehir içi toplu taşıma ücretleri artırıldı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, toplu taşıma ücretlerine en son mart ayında zam yapmıştı. Yeni tarife ile birlikte kartlı biniş ücreti 10, kartsız biniş 7, öğrenci binişi ise 4 lira zamlandı.

Zamlı tarifenin ardından vatandaşlar, ulaşım ücretlerine ilişkin görüşlerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Ispartalı bir emekli, toplu taşımanın "çok pahalandığını" ifade ederek, "Veren var, veremeyen var, çok pahalı" dedi.

"BÜYÜK ZAM YAPMIŞLAR"

Mahmut Kozanlı adlı kent sakini ise toplu taşımayı kullanan biri olarak zammın yüksek olduğunu belirterek, öğrencilerin ulaşım ücretlerini karşılamakta zorlanacağını söyledi.

Kozanlı, "Büyük zam yapmışlar, yüzde 33 gibi bir zam yapmışlar, büyük zam yani. Gittikleri mesafe çok az olmasına rağmen, Isparta'da otobüs fiyatları çok pahalı, maalesef. Öğrencilerin geçinme şansı hiç yok. 28 lira büyük para bir öğrenci için. Sadece gidişi değil ki, bunun bir de dönüşü var gittiği yerden" ifadelerini kullandı.

Kozanlı, Isparta'daki ulaşım ücretlerinin gidilen mesafeye göre yüksek olduğunu savunarak, "Vatandaş için de büyük para. 65 yaş üzerlerini ücretsiz taşıyoruz diye zam yapıyor. Kaç kilometre yol yapıyor Isparta'nın toplamını dolansa? Gitsin büyük şehirlerle kıyaslasınlar" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK PARA"

Ramazan Koray ise öğrenci ulaşım ücretinin aylık maliyetine dikkat çekerek, "28 lira ayda 900-1000 lira otobüs parası yapıyor. Zaten öğrenci... Ailesi gönderecek veya göndermeyecek, burada yurtta kalacak veya apartta kalacak. Hangi birini yapacak bu çocuk? Hırsızlık mı yapsın?" dedi.

Isparta'da yaşayan bir öğrenci de zamlı tarifeyi yüksek bulduğunu belirterek, "Bence fazla, normal değil. Eskiden yine ucuzdu, şimdi çok fazla bence" ifadelerini kullandı.

Ispartalı başka bir emekli ise hem ulaşım ücretlerine hem de otobüslerdeki hizmete ilişkin şikayetlerini dile getirdi.

Emekli bir kent sakini, öğrencilerin ulaşımın yanı sıra kira ve diğer giderlerle de karşı karşıya olduğunu belirterek, "Isparta'da en kral yevmiye 1000 lira. 1000 liraya çalışıp da 28-30 lirayı otobüse verdin mi, öğrencilere sıkıntı olur" diye konuştu.

"İKİ ADIMLIK YERE 42 LİRA"

Isparta'da yaşayan Burcu Çelik de yeni tarifeye tepki göstererek, "İki adım, 15 dakika yere 42 lira ödeyecekmişiz. Yani çok fazla, yazık günahtır" ifadelerini kullandı.

Çelik, öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılamakta zorlanacağını belirterek, "Öğrenci nasıl ödeyecek onu? Kira mı ödeyecek? O çocuk kendi masrafını mı çıkaracak, otobüs parasını mı ödeyecek? En az iki otobüs değiştirmek zorunda. Çok fazla bence. Yazık günah. Yapılan zamlardan bıktık" dedi.

Kaynak: ANKA

Isparta, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika

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