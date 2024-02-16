Isparta Davraz Kayak Merkezi\'nde Sezon Açıldı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Bin 650 metre ile 2 bin 344 metre arasında değişen rakımda kar kalınlığı 55 santimetreye kadar ulaştı.
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kayakseverler için kayak sezonu açıldı. Toroslar'ın en yüksek zirvelerinden birisinde kurulu olan Davraz Kayak Merkezi, kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık gibi alanlarla uğraşanlar için imkanlar sunuyor. Davraz Kayak Merkezi, açıldığı gün itibarıyla yoğun ilgi görürken, bin 650 metre ile 2 bin 344 metre arasında değişen rakımda kar kalınlığının 30 ile 55 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, bu yıl kar yağışının geç gelmesi sebebi ile sezonun 15 ile 20 gün sürebileceğini öngördüğünü belirterek, "Davraz Kayak Merkezi'ne yaklaşık üç gündür kar yağışı ile beraber cuma günü yani bugün itibari ile sezonu açmış bulunmaktayız. Geçmiş yıllarda 60 gün kadar bir sezon açık süremiz varken bu yıl beklentimiz 15 ila 20 gün gibi gözüküyor. Çünkü hava durumunu müsaitliği bunu bize öngörüde sunuyor. Bu sene inşallah 100 bin ile 150 bin barajını açabilirsek bizim için çok büyük bir hedef olmuş olacak. Tabii sağ olsun misafirlerimiz günlerdir hatta haftalardır bizden haber bekliyorlardı sezon açıldı mı açılacak mı diye. Çok şükür bugün açtık ve bugün hafta içi olmasına rağmen yalnız bırakmadılar. Otomobil ve misafir yoğunluğu olduğunu belirten Yılmaz, "Şu an yaklaşık olarak 450 ile 500 arası otomobil girişimiz oldu ve 3 bin ile 4 bin misafirimiz şu an merkezimizde kayak yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Davraz Kayak Merkezi olarak sezon süresi uzun oldukça biz kayak merkezimizdeki tesislerimizi çalıştıracağız. Tüm kayakseverleri ve kar severleri Davraz Kayak Merkezi'ne bekliyorum" dedi.
Kayak merkezine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Gondol testi çok merak ediliyor. Gondol testinin testleri devam ediyor. Müteahhit firmanın bize vereceği belgelerle beraber gondol mekanik testimizi de devreye alıp çalıştıracağız inşallah" şeklinde konuştu.
"10 yıldır her sene geliriz buraya"
Davraz Kayak Merkezine İzmir'den gelen Emre-Rabia Kılıç çifti 10 yıldır kış sezonunda Davraz Kayak Merkezini tercih ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 15 gün önce buraya gelmiştik, o zaman kar yoktu ondan dolayı tatili yarım bıraktık. Şimdi dün itibarıyla yeniden geldik kar yağdığını görünce. İki tane oğlum var. Biz İzmir'de kara hasret kalıyoruz. Ailemiz de burada zaten hem ziyaret gibi oluyor. Şu an gayet memnunuz, hava da çok güzel İnşallah yarın da buradayız. 10 yıldır her sene geliriz buraya tatil için. Kış tatilini her sene burada geçiririz. Başka yerleri tercih etmeyiz, ailemiz de var zaten burada, aynı zamanda güzel buranın nezih bir ortamı var" ifadelerini kullandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinden arkadaş grubu ile gelen Sungur Alp ise kaydığı poşetle daha fazla zevk aldığını belirterek, "Kar çok güzel, kayıyoruz eğleniyoruz. Çok mutluyuz. Hava çok güzel, hiçbir sıkıntı çekmedik. Poşetle kaymak kızağa göre daha kaygan, daha güzel kayıyoruz" dedi. - ISPARTA
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