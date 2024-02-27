İspir\'de coşkulu kutlama

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İspir Müdafaası'nın 106. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1918 yılında Ermenilere karşı Müftü Mustafa Başkapan'ın önderliğinde verilen mücadele neticesinde zaferle sonuçlanan 25 Şubat günü, 106. Yıl dönümünde düzenlenen coşkulu etkinliklerle kutlandı.

İlçe Kaymakamlığı ve İspir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler kapsamında, İspir Müdafaası'nın Önderi Müftü Vehbi Mustafa Başkapan, Ortaköy Mahallesi'ndeki kabri başında İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Garnizon Komutanı Tayyip Enes Ergen, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, kurum amirleri, Müftü Başkapan'ın yakınları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımında okunan Kur'an- Kerim ve yapılan dualarla anıldı.

Başkan Coşkun, davetli misafirler ve vatandaşlar tarafından daha sonra Yedigöze Mahallesi'nde medfun bulunan İspir Müdafaası'nın diğer kahramanlarından İnayetin Osman ve Mustafa Çavuş, mezarları başında ziyaret edilerek ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Günün akşamında iseTarihi İspir Tuğrulşah Camii'nde İspir Müdafaası'nın tüm kahramanlarına mevlit okundu ve dualar edildi.

Hükümet Konağı önündeki resmi törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumunun ardından tüm şehirlerin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Coşkun konuşmasında, 'Atası olmayanın ötesi olmaz' diyerek, İspir Müdafaası'nda cansiperane mücadele eden kahramanları rahmet ve minnetle anarak bıraktıkları kutsal emanete sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Erzurum Vali Vekili Lokman Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın da katıldığı resmi törende, protokol konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi sergilendi, öğrenciler ve halk ozanları tarafından şiirler okundu.

Geleneksel olarak Yatılı Bölge Okulu'nda gerçekleştirilen toplu yemek programının ardından Hükümet Meydanı'nda Uğur Işılak Açık Hava Konseri düzenlendi.

Binlerce vatandaşın katıldığı konserde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun tarafından günün anlam ve önemine binaen birer konuşma gerçekleştirildi.

Vatan bekasının, birlik ve beraberliğin vurgulandığı konuşmaların ardından sahne alan Uğur Işılak, yorumladığı türkülerle Hükümet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyi mest etti. Büyük bir coşkuyla türkülerine eşlik eden İspirliler sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.

Konser sonunda AK Parti İspir Genlik Kolları tarafından bir sürpriz gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum yıl dönümü vesilesi ile Sanatçı Uğur Işılak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve AK Parti İspir Gençlik Kolları Başkanı Emre Bıyık'ın katılımlarında doğum günü pastası kesildi ve Sanatçı Uğur Işılak tarafından Dombra türküsü hediye edildi.

Aynı gün akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü ise coşku dolu anlara sahne oldu. İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve muhtarların katılımlarında gencinden yaşlısına tüm İspir halkı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibinin marşları eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayı yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, Hükümet Konağı önünden başlayarak İspir Belediyesi tarafından bu sene hizmete sunulan Recep Tayyip Erdoğan Kent Meydanı'na kadar devam etti. Yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından tüm vatandaşlar, Kent Meydanı'nda Mehteran, halk oyunu ve havai fişek gösterileri coşku ve heyecan dolu anlar yaşadı.

İspir Müdafaası'nın 106. Yıl dönümü kutlama ve anma programlarının 3. günde ise Tarihi İspir Tuğrulşah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, Müftü Mustafa Başkapan ve onun yol arkadaşları olan kahraman ecdadın ve tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından İspir'de okunan 3 bin 134 hatmin duası yapıldı. - ERZURUM