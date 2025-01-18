İsrail'den Gazze için Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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İsrail'den Gazze için Ateşkes Anlaşması

İsrail Bakanlar Kurulu, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını onayladı.

18.01.2025 03:45
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın bakanlar kurulu toplantısında onaylandığı bildirildi.

İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmasının yankıları devam ederken, süreçle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ateşkesi onaylama yönündeki tavsiyesinin ardından toplanan bakanlar kurulu anlaşmayı onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, " Hükümet, rehinelerin iadesini öngören anlaşmanın taslağını onayladı. Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin süreç 19 Ocak 2025 Pazar günü başlayacak" ifadeleri kullanılırken, bakanlar kurulunun ateşkes anlaşmasını 8'e karşı 24 oy çokluğu ile onayladığı bildirildi.

Güvenlik Kabinesi onay tavsiyesinde bulunmuştu

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele almak üzere toplanmış, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin hükümete anlaşmayı onaylamasını tavsiye ettiği ifade edilmişti. Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla, Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi (Güvenlik Kabinesi), hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti" denilmişti. Ateşkes anlaşmasına nihai onayı ise bakanlar kurulunun vereceği kamuoyuna yansımıştı. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'den Gazze için Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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