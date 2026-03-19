İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

19.03.2026 02:50
İran, Moshav Adanim'e düzenlediği saldırıda bir yabancı işçiyi öldürdü; savaş bilançosu ağırlaşıyor.

İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesini hedef alan balistik füze saldırısında 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran İsrail'in saldırılarına misillemelerle yanıt verirken, İsrail için savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanan 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail basını ülkenin merkezindeki birçok bölgenin parça tesirli mühimmatların kullanıldığı İran saldırılarına hedef olduğunu duyururken, son can kaybının da bu saldırılar sonucu yaşanmış olabileceği belirtildi.

En az 15 kişi hayatını kaybetmişti

İran'ın 28 Şubat'ta başlatılan saldırılara misilleme olarak İsrail'e düzenlediği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 727 kişi yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı - Son Dakika

Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı - Son Dakika
