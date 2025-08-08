İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze İşgali Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze İşgali Onayı

08.08.2025 08:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Güvenlik Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze işgali önerisini onayladı ve insani yardım dağıtacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal önerisine onay verdiği belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bir yandan Gazze'nin kontrolünü ele geçirmek için hazırlık yaparken diğer yandan da çatışma bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım dağıtacak" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepki çeken Gazze'yi işgal önerisinin yankıları sürerken, İsrail hükümetinden kritik bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Netanyahu'nun "Hamas'ın yenilgiye uğratılmasına ilişkin önerisini" onayladığı belirtilerek, "IDF bir yandan Gazze'nin kontrolünü ele geçirmek için hazırlık yaparken diğer yandan da çatışma bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım dağıtacak" denildi.

5 ilke kabul edildi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik 5 ilkeyi oy çokluğu ile kabul ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ilkelerin, "Hamas'ın silahsızlandırılması, hayatta olan ve ölen tüm rehinelerin geri verilmesi, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, Gazze Şeridi'nin güvenliğinin İsrail tarafından sağlanması ve Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olduğu aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Başbakanlık, Politika, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze İşgali Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı

07:51
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı
İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
08:52
Altın güne yükselişe başladı İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın güne yükselişe başladı! İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
08:50
United Airlines’ta sistem arızası krizi Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
United Airlines'ta sistem arızası krizi! Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
08:43
Jose Mourinho’dan basın toplantısına damga vuran hareket
Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
08:38
Seda Bakan’dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
08:35
Kimse beklemiyordu İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:28
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
08:19
450 yıllık mucize Dünyada sadece Kemah’ta var, 2 bin ton üretilecek
450 yıllık mucize! Dünyada sadece Kemah'ta var, 2 bin ton üretilecek
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 08:13:21. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze İşgali Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.