İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze İşgali Onayı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepki çeken Gazze'yi işgal önerisinin yankıları sürerken, İsrail hükümetinden kritik bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Netanyahu'nun "Hamas'ın yenilgiye uğratılmasına ilişkin önerisini" onayladığı belirtilerek, "IDF bir yandan Gazze'nin kontrolünü ele geçirmek için hazırlık yaparken diğer yandan da çatışma bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım dağıtacak" denildi.

5 ilke kabul edildi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik 5 ilkeyi oy çokluğu ile kabul ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ilkelerin, "Hamas'ın silahsızlandırılması, hayatta olan ve ölen tüm rehinelerin geri verilmesi, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, Gazze Şeridi'nin güvenliğinin İsrail tarafından sağlanması ve Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olduğu aktarıldı. - TEL AVİV