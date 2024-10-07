Karabük\'te İsrail Saldırıları Protesto Edildi

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarılar ile işlediği insanlık suçu Karabük'te protesto edildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen programda, Gazze'de binlerce insanı katleden İsrail protesto edildi. Programa belediye başkanları, AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Grup üyeleri ellerinde "Çocuk katili İsrail", "Anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı", "Gazze'de anne olmak" ve "daha kaç annenin yüreği yanacak" yazılı pankartlar ile yaşananlara tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt gazetecilere yaptığı konuşmada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını ifade etti. Salt, uluslararası hiçbir kurumun bu insani dışı durumun durdurulması için hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi. İsrail'in Orta Doğu'da tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir yapı olduğunu belirten Salt, "7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı! Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş; hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz" dedi.

"İsrail, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu" diyen Salt, "7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail 1930'ların Nazi Almanya'sından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanya'sının durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz. İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından program sona erdi. - KARABÜK