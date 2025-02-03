İsrail'in Gazze Limanı'na Saldırısı: Balıkçı Tekneleri Yok Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İsrail'in Gazze Limanı'na Saldırısı: Balıkçı Tekneleri Yok Oldu

İsrail\'in Gazze Limanı\'na Saldırısı: Balıkçı Tekneleri Yok Oldu

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu balıkçı tekneleri batmış, balıkçılar büyük kayıplar yaşadı.

03.02.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hedef aldığı Gazze Limanı'ndaki balıkçı tekneleri enkaza dönerek kullanılamaz hale geldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başladığı Gazze saldırılarına 19 Ocak'ta varılan ateşkese kadar aralıksız sürdürürken ateşkesin ardından da ihlallerine devam ediyor. İsrail, saldırıları sırasında hedef aldığı Gazze Limanı'ndaki çok sayıda balıkçı teknesini de batırdı. İsrail'in yoğun bombardımanı yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan ve Gazze'nin yerel pazarına her türlü balık tedarik eden balıkçı teknelerinin batmasına yol açtı. Gazze Limanı teknelerden oluşan bir mezarlığa döndü. Binlerce dolara mal olan tekneler Gazze Limanı'nda enkaza dönerek kullanılamaz hale geldi. Bu durum, balıkçılara büyük kayıplar yaşatıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin son verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırısında bin balıkçı teknesini yok etti.

Gazzeli balıkçı Mahmoud Abu Omeira, 10 yıldır balıkçılık yaptığını ifade ederek "Dedemin, babamın ve amcalarımın hayatları boyunca biriktirdiği parayı, 7 Ekim'de İsrail'in başlattığı savaşta kaybettik. Saldırılar balıkçılar, çiftçiler ve Gazze'deki tüm yaşam alanları için bir ölüm belgesidir" ifadelerini kullandı. her şeye yeniden başlayacaklarını kaydeden Omeira, "Şimdi hayatımıza sıfırdan başlayacağız ve durumu iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz ve daha iyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ismail Al-Adgham de ailesi için balıkçılık yaptığını dile getirerek "Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kaldım. Dört kez yer değiştirdim. Şimdi de zorlu şartlar altında, denize açılarak yiyecek aramak zorundayım" dedi.

Gazzeli Muhammad Bakir ise, "İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyine sürgün edildik. Ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'ye döndüğümüzde İsrail ordusunun bizim sahip olduğumuz tekneyi hedef aldığını ve batırdığını gördük. Şu an hiçbir şey yapmıyoruz, balık tutmuyoruz. Tekneyi sudan çıkarmaya çalışacağız, eğer onarabilirsek yeniden çalışmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Balıkçılık, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Tarım, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Limanı'na Saldırısı: Balıkçı Tekneleri Yok Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 “Yenidoğan Çetesi“ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı "Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 18:14:05. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Limanı'na Saldırısı: Balıkçı Tekneleri Yok Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.