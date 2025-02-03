İsrail\'in Gazze Limanı\'na Saldırısı: Balıkçı Tekneleri Yok Oldu

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hedef aldığı Gazze Limanı'ndaki balıkçı tekneleri enkaza dönerek kullanılamaz hale geldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başladığı Gazze saldırılarına 19 Ocak'ta varılan ateşkese kadar aralıksız sürdürürken ateşkesin ardından da ihlallerine devam ediyor. İsrail, saldırıları sırasında hedef aldığı Gazze Limanı'ndaki çok sayıda balıkçı teknesini de batırdı. İsrail'in yoğun bombardımanı yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan ve Gazze'nin yerel pazarına her türlü balık tedarik eden balıkçı teknelerinin batmasına yol açtı. Gazze Limanı teknelerden oluşan bir mezarlığa döndü. Binlerce dolara mal olan tekneler Gazze Limanı'nda enkaza dönerek kullanılamaz hale geldi. Bu durum, balıkçılara büyük kayıplar yaşatıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin son verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırısında bin balıkçı teknesini yok etti.

Gazzeli balıkçı Mahmoud Abu Omeira, 10 yıldır balıkçılık yaptığını ifade ederek "Dedemin, babamın ve amcalarımın hayatları boyunca biriktirdiği parayı, 7 Ekim'de İsrail'in başlattığı savaşta kaybettik. Saldırılar balıkçılar, çiftçiler ve Gazze'deki tüm yaşam alanları için bir ölüm belgesidir" ifadelerini kullandı. her şeye yeniden başlayacaklarını kaydeden Omeira, "Şimdi hayatımıza sıfırdan başlayacağız ve durumu iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz ve daha iyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ismail Al-Adgham de ailesi için balıkçılık yaptığını dile getirerek "Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kaldım. Dört kez yer değiştirdim. Şimdi de zorlu şartlar altında, denize açılarak yiyecek aramak zorundayım" dedi.

Gazzeli Muhammad Bakir ise, "İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyine sürgün edildik. Ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'ye döndüğümüzde İsrail ordusunun bizim sahip olduğumuz tekneyi hedef aldığını ve batırdığını gördük. Şu an hiçbir şey yapmıyoruz, balık tutmuyoruz. Tekneyi sudan çıkarmaya çalışacağız, eğer onarabilirsek yeniden çalışmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı. - GAZZE ŞERİDİ