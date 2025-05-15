İsrail'in Gazze Saldırısında 40 Ölü

İsrail, gece boyunca Gazze'nin çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi. Filistinliler yetkililer, sabah kadar süren saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 27 kişinin Han Yunus'a yönelik saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade ederek ölenler arasında gazeteci Hassan Samour'un da bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, en az 36 cansız bedenin güneydeki hastanelere götürüldüğü kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 928'e, yaralı sayısı 119 bin 846'ya yükseldiğini açıkladı. - GAZZE