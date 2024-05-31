İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 284'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 284'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 238 gündür sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 284'e yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen 5 saldırıda 60 Filistinli hayatını kaybederken, 280 sivil de yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana can kaybı 36 bin 284'e, yaralı sayısı ise 82 bin 57'ye ulaştı.

31.05.2024 17:08
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 238 gündür sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 284'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 238 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 5 saldırıda, 60 Filistinli hayatını kaybederken, 280 sivil de yaralandı.

Bakanlık tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin açıklanan son rakamlara göre ise, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 36 bin 284'e, yaralı sayısının ise 82 bin 57'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 284'e yükseldi - Son Dakika

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