İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 284'e yükseldi

Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 238 gündür sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 284'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 238 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 5 saldırıda, 60 Filistinli hayatını kaybederken, 280 sivil de yaralandı.

Bakanlık tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin açıklanan son rakamlara göre ise, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 36 bin 284'e, yaralı sayısının ise 82 bin 57'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE