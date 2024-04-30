İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 535'e, yaralı sayısı ise 77 bin 704'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 47 Filistinli hayatını kaybetti, 61 Filistinli ise yaralandı. Saldırıların devam etmesiyle birlikte can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

30.04.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 535'e, yaralı sayısı ise 77 bin 704'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 207 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 535'e, yaralı sayısının ise 77 bin 704'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:24 Bahçeli, Dervişoğlu’nu tebrik etmediği eleştirilerine cevap verdi Bahçeli, Dervişoğlu'nu tebrik etmediği eleştirilerine cevap verdi
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement