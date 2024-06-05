İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 36 bin 586'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 36 bin 586'ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 36 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana ölü sayısı 36 bin 586'ya, yaralı sayısı ise 83 bin 74'e yükseldi.

05.06.2024 14:09
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İsrail'in 243 saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 586'ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74'e yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 4 saldırı gerçekleştirdiği, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 36 bin 586'ya yükseldi - Son Dakika

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