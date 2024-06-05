İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 36 bin 586'ya yükseldi

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İsrail'in 243 saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 586'ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74'e yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 4 saldırı gerçekleştirdiği, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE