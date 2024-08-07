İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 39 bin 677'ye, yaralı sayısı 91 bin 645'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 24 sivil hayatını kaybetti, 110 sivil yaralandı.

07.08.2024 13:01
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 39 bin 677'ye, yaralı sayısı 91 bin 645'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Saldırılar 306 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 24 sivilin hayatını kaybettiğini, 110 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

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