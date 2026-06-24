İsrail-Lübnan Görüşmeleri Devam Ediyor

ABD'de yapılan İsrail- Lübnan görüşmelerinin beşinci turunda ilk gün geride kaldı. 8 saati aşkın süren ilk oturumun ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan beşinci tur İsrail-Lübnan görüşmelerinin açılış oturumu sona erdi. İsrail basınının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre; 8 saati aşan görüşmeler gerçekleştiren taraflar hem siyaset hem de güvenlik konularını masaya yatırdı. Taraflardan ilk gün müzakerelerinin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Müzakerelerin yarın ABD Savunma Bakanlığı'nda yalnızca güvenlik meselelerine odaklanarak devam edeceği, sonraki gün ise siyasi ağırlıklı bir kapanış oturumu için yeniden ABD Dışişleri Bakanlığı binasına dönüleceği aktarıldı. Tarafların, müzakerelerin sonucuna ilişkin resmi açıklamayı perşembe günü görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapabileceği belirtildi. ABD'nin bu haftaki müzakerelerin sonucunda İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki topraklardan kısmi şekilde çekilmeyi kabul etmesini umduğu ifade edildi. "Pilot program" olarak adlandırılan bu plan kapsamında, bölgedeki İsrail askerlerinin yerini Lübnan ordusunun almasının hedeflendiği kaydedildi. - WASHINGTON