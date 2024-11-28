İsrail, Lübnan Sınırında 10 Köye Girişi Yasakladı - Son Dakika
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Yerel

İsrail, Lübnan Sınırında 10 Köye Girişi Yasakladı

Lübnan'da ateşkes sonrası siviller evlerine dönmeye başlarken, İsrail 10 köye giriş yasağı getirdi.

28.11.2024 16:17
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Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillerin ülkenin güneyindeki evlerine dönüşleri devam ederken, İsrail sınırdaki 10 köye girilmesini yasakladı.

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının dün yürürlüğe girmesinin ardından Lübnanlı siviller, ülkenin güneyinde terk etmek zorunda kaldıkları evlerine yeniden dönmeye başladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Lübnan halkının ikinci bir duyuruya kadar, sınır hattındaki köylere ve çevresine gitmelerinin yasaklandığını ifade etti. IDF'nin sivilleri hedef almak istemediğini belirten Adraee, bu nedenle buradaki 10 köye girilmemesi çağrısında bulunarak hattın güneyine geçen herkesin kendini tehlikeye atacağını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 823'e yükseldiği, 15 bin 859 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Yetkililere göre çatışmalar nedeniyle yaklaşık 900 bin kişi ülke içinde yerinden edildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail, Lübnan Sınırında 10 Köye Girişi Yasakladı - Son Dakika

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