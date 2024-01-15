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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli Türkiye'de defnedildi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli Türkiye'de defnedildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 2 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Yaralı olarak gelen Dına Akasha ve kanser hastası Fadıla Daher'in cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli Türkiye\'de defnedildi
15.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:17
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 2 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 368 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Tedavi altına alındıkları Ankara Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde yaşamını yitiren kanser hastası Fadıla Daher (44) ile yaralı olarak gelen Dına Akasha'nın (26) cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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