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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinli Türkiye'de defnedildi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinli Türkiye'de defnedildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan ve Türkiye'ye getirilen 3 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Yaralılar arasında bulunan 2 aylık bebek ve 2 yetişkin, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, Yahyalar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinli Türkiye\'de defnedildi
29.12.2023 - 16:52,
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 1'i çocuk 3 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 283 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Tedavi altına alındıkları Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren 2 aylık Yaman Alkurdi, Ayşe Temraz (32) ve Hasan Abed Hussein Ebu Zeyd'in (59) cenazeleri, Yahyalar Merkez Camii'ne getirildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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