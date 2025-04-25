İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir aileye ait çadıra saldırdı, en az 5 kişi hayatını kaybetti.

25.04.2025 05:08
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir ailenin yaşadığı çadıra düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, daha önce "güvenli bölge" ilan edilerek yüz binlerce insanın zorla göç ettirildiği Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesindeki Ebu Taime ailesine ait çadıra saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

İsrail bir tank komutanının öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu ise 79'uncu taburda görevli bir tank komutanının dün Gazze'nin kuzeyinde öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, aynı taburdan bir İsrailli subayın da ağır yaralandığı belirtilirken, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

Ölü sayısı en az 51 bin 355'e yükselmişti

Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, sivillere yönelik saldırılarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 51 bin 355 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 117 bin 248 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti. - GAZZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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