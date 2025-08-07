İstanbul'a 3,7 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
İstanbul'a 3,7 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı

07.08.2025 18:28
İstanbul'un 9 ilçesindeki 23 gölete 3.7 milyon sazan yavrusu bırakıldı, ekosistem destekleniyor.

İstanbul'un 9 ilçesinde bulunan 23 gölete, Edirne'de yerli olarak üretilen 3 milyon 696 bin 200 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasıyla hem iç su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanıyor hem de ticari ve amatör balıkçılığa katkı sunuluyor.

İstanbul'da su ürünleri kaynaklarını desteklemek, ekosistem dengesini korumak ve balıkçılığı teşvik etmek amacıyla 9 ilçedeki 23 gölete toplam 3 milyon 696 bin 200 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kırsal bölgelerdeki göletler balıklandırılarak hem ticari hem amatör balıkçılığa katkı sağlandı.

Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yerli üretim yavru sazanlar, 7 Ağustos 2025 tarihinde Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şile ilçelerinde bulunan gölet ve barajlara bırakıldı. Yapılan balıklandırma çalışması kapsamında, Arnavutköy'de 113 bin, Beykoz'da 42 bin 200, Çatalca'da 33 bin, Pendik'te 850 bin, Sancaktepe'de 950 bin ve Sarıyer'de 8 bin adet sazan balığı gölete bırakıldı.

"Sürdürülebilir su kaynakları için yapıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, balıklandırma faaliyetlerinin 2015 yılından bu yana aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Bakanlığımızın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz program kapsamında İstanbul'da 23 noktada 3,7 milyon yavru sazanı iç sularımızla buluşturduk. Bu çalışmayı sürdürülebilir sucul yaşamı sağlamak, ekosistemi korumak ve ticari ile amatör balıkçılığı desteklemek için yapıyoruz. 2024 yılında 1,6 milyon balık bırakmıştık; bu yıl sayıyı iki katından fazla artırdık" dedi.

"Hem ekosisteme hem balıkçıya katkı"

Parıldar, av yasağının 1 Eylül'de sona ereceğini hatırlatarak, İstanbul'da bin 998 ruhsatlı balıkçı gemisi ve 18 binin üzerinde ruhsatlı balıkçının bulunduğunu belirtti. Ayrıca geçen yıldan itibaren üretim planlamasına geçildiğini, hamsi için kota uygulaması başlatıldığını ve denetimlerin 7/24 sürdürüldüğünü vurguladı. Yavruların tamamının Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretildiğini kaydeden Suat Parıldar, yerli üretimin teşvik edilmesinin de önemli olduğunu söyledi. Parıldar, İstanbul'un 61 kilometrelik kıyı şeridi, 48 balıkçı barınağı ve güçlü su ürünleri potansiyeliyle Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında İstanbul'un 9 ilçesinde yer alan 23 gölet ve baraj gölüne yavru sazanlar bırakıldı. Bu kapsamda, Arnavutköy ilçesinde Terkos Gölü- Balaban, Terkos Gölü- Durusu, Sazlıdere Baraj Gölü (Domuzdere Mevkii), Yeniköy Gölü, Sazlıdere Baraj Gölü, Bolluca Göleti, Bolluca Mavigöl Göleti, Durusu Park Göleti ve Imrtahor Göleti; Beykoz ilçesinde Cumhuriyet Göleti, Paşamandıra Göleti ve Bozhane-Golla Sulama Göleti; Çatalca'da Terkos Baraj Gölü; Pendik'te Ömerli Baraj Gölü; Sancaktepe'de Ömerli Baraj Gölü (Paşaköy); Sarıyer'de Kısırkaya Göletleri; Silivri'de Çayırdere Göleti, Küçüksinekli Göleti, Sayalar Göleti ve Değirmenköy Göleti; Sultangazi'de Alibey Baraj Gölü; Şile'de ise Ömerli Baraj Gölü (Esenceli) ve Darlık Baraj Gölü olmak üzere toplamda 23 su kaynağına 3 milyon 696 bin 200 adet yerli üretim sazan yavrusu bırakıldı. - İSTANBUL

