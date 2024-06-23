İstanbul'a dönüş yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle beraber şehre dönmeye başladı. Vatandaşların geri dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a geri dönmeye başladı. Dönüş yolunda otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar her bayram dönüşünde olduğu gibi bu bayramda da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan otogarın içinde araç trafiğinde yoğunluk olduğu görüldü.

Beren Toktaş, Kurban Bayramı'nı memleketi Bartın'da geçirdiğini ve ardından İstanbul'a gelip burada şehri gezdiğini belirtti. Arkadaşı Aylin Yeniçeri ise, beraber İstanbul'u gezdiklerini ve herkese önerdiklerini söyledi.

" Ankara'dan gelmiştim, orada okuyorum"

Yoğunluğun oluştuğu otogarda Ankara'dan ailesini ziyarete İstanbul'a geldiğini belirten Atakan Karadamar, "Bayram iyi geçti. Ailemle kampa gittim. Ankara'dan gelmiştim, orada okuyorum. Onları ziyaret için geldim. Şimdi de geri dönüyorum. İstanbul'un içini gezdik genel olarak. Onun dışında kamp için Edirne Erikli'ye gitmiştik" ifadelerini kullandı - İSTANBUL