İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Çekmeköy Hacı Necati Ağırman Camii'nin minarelerinin sallandığı anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için peş peşe yapılan uyarılan ardından öğle saatlerinde şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un pek çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde de çevre yapılar fırtınadan olumsuz etkilendi. Çekmeköy'de kaydedilen görüntülerde, Hacı Necati Ağırman Camii'nin minarelerinin kuvvetli fırtına karşısında sallandığı anlar kameralara böyle yansıdı.