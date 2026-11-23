İstanbul Çekmeköy'de Hacı Necati Ağırman Camii'nin minareleri lodosla sallandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına, Çekmeköy'de Hacı Necati Ağırman Camii'nin minarelerinin sallanmasına yol açtı. Sallanma anları kameralara yansırken İstanbul'un bazı noktalarında vatandaşlar zor anlar yaşadı ve çevre yapılar olumsuz etkilendi.
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Çekmeköy Hacı Necati Ağırman Camii'nin minarelerinin sallandığı anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için peş peşe yapılan uyarılan ardından öğle saatlerinde şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un pek çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde de çevre yapılar fırtınadan olumsuz etkilendi. Çekmeköy'de kaydedilen görüntülerde, Hacı Necati Ağırman Camii'nin minarelerinin kuvvetli fırtına karşısında sallandığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
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