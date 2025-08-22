İstanbul'da 30 Ağustos İçin Trafik Düzeni - Son Dakika
Yerel

İstanbul'da 30 Ağustos İçin Trafik Düzeni

22.08.2025 11:03
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova' kapsamında, 24 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Cumartesi tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;

Kapanacak yollar (05.45-program bitimi):

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" şeklinde açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
