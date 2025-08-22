İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova' kapsamında, 24 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Cumartesi tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;
Kapanacak yollar (05.45-program bitimi):
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes
Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım" ifadelerine yer verildi.
Alternatif yollar ise "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" şeklinde açıklandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da 30 Ağustos İçin Trafik Düzeni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?