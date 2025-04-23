İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Fatih Belediyesi Tesisleri Açık Kalacak

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih Belediyesi'ne ait tüm sosyal ve spor tesisleri, bilgi evleri, çocuk kütüphaneleri, millet bahçeleri ve parklar gece boyunca vatandaşların hizmetine açık olacak.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakentte paniğe neden oldu. Fatih'te depreme yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı atarak park ve bahçelere akın etti. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için Fatih Belediyesi gece boyunca tüm sosyal tesisleri, spor tesisleri, bilgi evleri, çocuk kütüphaneleri, millet bahçeleri ve parkları gece boyunca hizmete açtı. Öte yandan, temel ihtiyaçların ise Fatih Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. - İSTANBUL