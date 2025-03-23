İstanbul'da Başkan Vekili Seçimi 26 Mart'ta Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da Başkan Vekili Seçimi 26 Mart'ta Yapılacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin çarşamba günü seçimle belirleneceğini açıkladı. Seçim, İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

23.03.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin çarşamba günü seçileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıkladı. Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda saat 09.00'da toplanmalarının Valilikçe uygun görülduğu ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetim, Beylikdüzü, istanbul, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Başkan Vekili Seçimi 26 Mart'ta Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

10:37 Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP’lileri kızdırdı Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı
10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
16:26 MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
16:16 İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
16:13 Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
16:07 İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:26 İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 11:04:11. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Başkan Vekili Seçimi 26 Mart'ta Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement