Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğunun başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Çamlıca Gişeleri'nde özellikle Edirne istikametinde yoğunluk dikkat çekti.
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönüşler hız kazandı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş noktalarından biri olan Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Edirne istikametinde araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı görüldü. Yoğunluk havadan görüntülenirken, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği dikkat çekti.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, ekiplerin trafiği rahatlatmak için önlem aldığı öğrenildi. Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Bayram Dönüşü Trafiği - Son Dakika
