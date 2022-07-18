İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu

18.07.2022 08:30

İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu Dokuz günlük bayram tatilinin ardından işe gidecek olan İstanbullular yoğun araç trafiği oluşturdu.

İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Dokuz günlük bayram tatilinin ardından işe gidecek olan İstanbullular yoğun araç trafiği oluşturdu. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'a dönen vatandaşların, haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde yollara koyulmasıyla birlikte İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu Kartal- Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre Anadolu Yakasında saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU BURSA GİŞELERİNDE 'TATİL DÖNÜŞÜ' YOĞUNLUĞU İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU BURSA GİŞELERİNDE 'TATİL DÖNÜŞÜ' YOĞUNLUĞU
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
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