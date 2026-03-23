İstanbul\'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu

İstanbul'da bayram dönüşü, okulların açılması ve yağışın da etkisiyle trafikte ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da bayram sonrası ilk iş günü trafikle başladı. Okullarda ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ve işyerlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde yollara düştü. Bayram dönüşü ilk iş gününde yoğunluk kameralara yansıdı.

Vatandaşlar işe gitmek için metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 08.30 itibariyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı. - İSTANBUL