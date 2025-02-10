İstanbul'da Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti

Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi yaşamını yitirdi.

10.02.2025 10:17
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İstanbul'da Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Olayın ardından şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklandı.

Yoğun bakımda 17 gündür tedavi altında olan Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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