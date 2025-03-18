İstanbul\'da Büyük Kastamonu İftarı

İstanbul'da düzenlenen "Büyük Kastamonu İftarı"na kültür, sanat ve spor camiasından önemli isimler katıldı.

Kastamonulular Platformu'nun düzenlediği "Büyük Kastamonu İftarı" İstanbul'da geniş bir katılımla gerçekleşti. Platform Başkanı Haydar Çolakoğlu'nun öncülüğünde organize edilen programa, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve Kastamonu Milletvekili Halil Uluay'ın yanı sıra iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından önemli isimler katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını gerçekleştirenKastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, "Bizler, Kastamonu Platformu olarak Kastamonulu sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflarla güçlü bir dayanışma içinde çalışarak siyasette, bürokraside ve ticarette Kastamonuluların en üst seviyede temsil edilmesini sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Bizler, böylesine şanlı bir geçmişin evlatları olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, siyasette, ticarette ve bürokraside Kastamonuluların sesini en güçlü şekilde duyuracağız. Kastamonu'dan İstanbul'a uzanan bu yolda, iki şehir, tek yürek diyerek, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve birliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

İstanbul'da ikinci büyük nüfusa sahip hemşehri topluluklarından biri olduklarını belirten Çolakoğlu, "Anadolu'da yaklaşık 700 bin Kastamonulu vatandaşımız yaşamaktadır. Biz Kastamonulular, tarih boyunca milli ve manevi değerlere bağlı, milliyetçi, muhafazakar ve Cumhuriyetçi bir kimlik taşıdık. Tarih sayfalarını çevirdiğimizde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Kastamonuluların ülkemiz için oynadığı kritik rolü açıkça görebiliriz. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden biri olarak, vatan uğruna destan yazmış bir şehirdir Kastamonu. Bu vatan için, cepheye gitmek isteyen ama 'kadınları savaşa almazlar' diye erkek kılığına girerek mücadeleye katılan Halime Çavuş'un memleketidir Kastamonu. Bu vatan için, Çanakkale'de henüz 15 yaşında canını veren ve ardı ardına şehitler verdiği için tam iki yıl mezun veremeyen, Anadolu'nun ilk lisesi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin memleketidir Kastamonu. Bu vatan için, İstiklal Madalyası ile onurlandırılan, Milli Mücadele'nin lojistik üssü olan, "Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemini bizzat vurguladığı İnebolu'nun memleketidir Kastamonu. Bu vatan için, soğuk kış günlerinde cephane taşırken canını feda eden, Türk kadınının cesaretini ve fedakarlığını simgeleyen Şehit Şerife Bacı'nın memleketidir Kastamonu" diye konuştu. - KASTAMONU