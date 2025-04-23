İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Deprem Korkusu: Kamu Alanları Açıldı - Son Dakika
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