İstanbul'da Deprem Sonrası Can ve Mal Kaybı Yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, "İlk önce 6,2, daha sonra 5,9 olarak artçısını yaşadığımız büyük denecek nitelikteki depremden şu an bize raporlanan bir can ve mal kaybı yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin basın açıklaması yaptı. AKOM binasında yaptığı açıklamada Aslan, depremin ilk dakikalarından itibaren AKOM'a intikal ettiklerini belirterek, "Burada ilk önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler ve grupların Deprem Afet Yönetmeliği ve prosedürünü uygulamaya başladık. İSKİ'de bize intikal eden herhangi bir sorun yok. İGDAŞ'ın gaz dağıtımı ile ilgili bir sorun yok. İETT çalışmaya devam ediyor. Metroda deprem afet prosedürünü uyguladık. Metrolarımızı boşalttık. Trenlerimizi boş çalıştırdık. Viyadükleri kontrol ettik. ve onunla da ilgili bir sorun olmadığını anladığımızda metrolarımız normal tarifesinde çalışmaya devam ediyor. AFAD'la, Valilikle çalışmalarımız devam ediyor. Çağrı merkezlerimiz herhangi bir ulaşım aksaması yönünde çalışmalarına devam ediyor. İBB'ye ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı, hiçbir sorun görülmemekte. Dolayısıyla ilk önce 6,2, daha sonra 5,9 olarak artçısını yaşadığımız büyük denecek nitelikteki depremden şu an bize raporlanan bir can ve mal kaybı yok. Tüm şirketlerimizde ve İBB bünyesindeki teknik personelin izinleri kaldırıldı. Teknik personel sahaya intikal ettirildi. Evlerdeki vatandaşlarımızın talepleri üzerine envanterleri hasar veya başka nitelikte bir ihbarı değerlendirmek üzere sahadalar" dedi. - İSTANBUL