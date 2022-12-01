Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME'de alınan kararla paylaşımlı elektrikli scooterların 25 kilometre olan hız limiti düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi'nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi.
Düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.
Son Dakika › Yerel › Üst üste kazalar yaşanıyordu! İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü - Son Dakika