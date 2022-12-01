Üst üste kazalar yaşanıyordu! İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü - Son Dakika
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Üst üste kazalar yaşanıyordu! İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü

02.12.2022 00:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla elektrikli scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME'de alınan kararla paylaşımlı elektrikli scooterların 25 kilometre olan hız limiti düşürüldü.

UKOME TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi'nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi.

SAATTE 20 KİLOMETREYE DÜŞÜRÜLDÜ

Düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Üst üste kazalar yaşanıyordu! İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üst üste kazalar yaşanıyordu! İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü - Son Dakika
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