İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi'nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Scooter, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Üst üste kazalar yaşanıyordu! İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü - Son Dakika

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