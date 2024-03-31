İstanbul\'da En Düşük Seçmene Sahip Mahallede Vatandaşlar Oy Kullanamadı

İstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesinde vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il ve ilçe belediyeleri oyları için komşu mahallenin sandığına gitti.
İstanbullu seçmenler 31 Mart yerel seçimde, 33 bin 228 sandıkta oy kullanmaya devam ediyor. En çok seçmen bulunan ilçe 642 bin 455 kişi ile Esenyurt olurken en az seçmenin bulunduğu ilçe 13 bin 682 kişi ile Adalar oldu. İstanbul'da en düşük seçmene sahip mahalle ise, 8 seçmenle Fatih'in 57 mahallesinden biri olan Sarıdemir Mahallesi olarak belirlendi. 8 seçmenli mahalle vatandaşları, Demirtaş Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'ndaki oy kullandı. Sarıdemir Mahallesi'nde önceki yerel seçimlerin aksine, mahallede muhtar seçimi yapılmadı. 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi için 3036 numaralı Demirtaş Mahallesi sandığına oy kullanmaya gitti.
"Konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü"
İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi, Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Sarıdemir Mahallesi benimle komşu. Sınırı olan bir mahallemiz. Bu mahallemiz yoğun iş yerlerinin bulunduğu ve Yemiş İskelesi diye tabir edilen gıda çarşısına bağlı ticarethanelerin mahallesi oluyor. Buralarda konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü. Bu da muhtar seçimi yapılmasına engel bir durum. Kaymakamlık, Valiliğine görüş soracak. Valilik kayyum da atayabilir veya başka bir idari tasarrufta bulunacaklar. Çünkü mahallelerin kurulması, bölünmesi ve yeni mahalle kurulması belediye meclislerinin yetkisinde. Komşu olarak benim muhtarlığıma bağlanması uygun olabilir. Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni mahalle düştüğü için Demirtaş Mahallesi seçmen listesine eklendi. Bu 8 seçmen hem kendi mahalleleri için oy kullanamıyorlar, hem de eklendikleri mahallenin muhtar seçiminde oy kullanamaz. Bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Belediye Meclis Üyesi oylarını kullanabilir. Ama hem kayıtlı oldukları mahallede hem de eklendikleri mahallede oy kullanmaları mümkün değil" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da En Düşük Seçmene Sahip Mahallede Vatandaşlar Oy Kullanamadı - Son Dakika
Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, İslamhaneleri Mahallesi'nde gerçekleşti. Programa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve birçok siyasi isim katıldı. Başkan Aras, birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftar buluşmaları farklı mahallelerde devam edecek.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede faaliyet gösteren 30'a yakın derneği ziyaret ederek, kente katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Türkiye'de yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, oylarını 5 adımda kullanabilecek. Seçmenler, oy kullanacakları yerleri öğrenmek için YSK'nin internet sitesini veya diğer iletişim kanallarını kullanabilecek. Seçmenlerin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar arasında kimlik belgesini bulundurma, cep telefonuyla kabine girmeme, oy pusulasına sadece mühür basma gibi kurallar bulunuyor. Oy kullandıktan sonra seçmenler, sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yere imza atacaklar.
Bakan Bak, Rize'de yapılan spor tesislerini inceledi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için spor yapmalarını istedi. Türkiye'de son 22 yılda spor alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Bak, çocukların spor yapmasının toplumla uyumlarını ve eğitim başarılarını artırdığını vurguladı.
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, deepfake içeriklerin tespiti için yapay zekanın tek umutları olduğunu söyledi. Deepfake videoların evrensel bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulunan Şeker, deepfake karşıtı teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deepfake tehdidine karşı hükümetler ya da uluslararası kuruluşlarca finanse edilen kamuya açık araçların oluşturulması gerektiğini belirtti. Şeker, deepfake karşıtı teknolojiler için yapay zeka teknolojisinin üretilmesinin en iyi yol olduğunu ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı. Seçer, belediye hizmetlerine devam ettiklerini ve Mersin'in sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, Mersin'in tanıtımı için bir dizi adım attıklarını ve ikinci 5 yıllık görev süresinde Metro, Sosyal Konut ve Afete Dirençli Bir Kent gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il seçim işleri başkanlığı tarafından hazırlanan program dahilinde toplam 2 bin 636 sandık başkanının eğitiminin tamamlandığını söyledi. Verilen eğitimle sandık başkanlarının bilgilerinin tazelendiğine dikkat çeken Güngör, 'Sandık namustur. Halkın emaneti oylara sonuna kadar sahip çıkılacak. Milletimizin oyu korunacak' dedi.
Sanayiciler, su tüketiminin azaltılması ve atık su geri kazanımı konularında çalışmalarını hızlandırıyor. Su kaynaklarının azalmasıyla Türkiye su stresi yaşayan ülkeler arasına girdi. Sanayideki toplam su tüketiminin yüzde 11'i oluşturuyor. Özellikle tekstil sektörü, suyu daha az tüketmeyi sağlayan makine yatırımlarını artırıyor. Tarımda ise modern ve sürdürülebilir sulama sistemlerinin kullanımı önem kazanıyor.
Senegal, şubattan bu yana uğraştığı siyasi krizleri nihayete erdirerek 24 Mart'ta 5'inci cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Nohut Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Bilecik'te nohut tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl'ün katkılarıyla yürütülen projede, Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki 200 çiftçiye toplamda 48 ton 'Azkan' cinsi nohut tohumu dağıtıldı. Törene çiftçilerin yanı sıra yerel yöneticiler, parti temsilcileri ve köy muhtarları da katıldı.
İdlib ilindeki yerel sivil toplum kuruluşları, Down sendromlu çocuklara psikolojik destek sunarak, konuşma terapisi ve yaşam becerileri öğreterek topluma kazandırmaya çalışıyor. Beyaz Kalpler adlı merkezde çalışmalar yürütülerek, Down sendromlu çocukların sosyalleşmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için destek sağlanıyor. Ancak merkezin fizyoterapi cihazlarına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
Depremin vurduğu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Garajda şehir içi minibüs yazıhaneleri bulunacak ve şehir içi trafik akışına önemli ölçüde katkı sağlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?