İstanbul'da İftar Saatiyle Beraber Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

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İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte araç ve insan trafiğinde yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte iftara yetişmek isteyen İstanbullular yola düştü. Trafik yoğunluğu Bahçelievler Yenibosna'dan görüntülenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında da insan kalabalığı yaşandığı görüldü. - İSTANBUL