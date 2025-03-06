İstanbul'da İftar Saatiyle Beraber Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da İftar Saatiyle Beraber Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'da iftar saati yaklaşırken trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine yükseldi. Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte İstanbullular, iftara yetişmek için yola çıktı. Bahçelievler Yenibosna'dan görüntülenen trafik durumu, otobüs ve metrobüs duraklarında da kalabalıkların oluşmasına neden oldu.

06.03.2025 19:06
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İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte araç ve insan trafiğinde yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte iftara yetişmek isteyen İstanbullular yola düştü. Trafik yoğunluğu Bahçelievler Yenibosna'dan görüntülenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında da insan kalabalığı yaşandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da İftar Saatiyle Beraber Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da İftar Saatiyle Beraber Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
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