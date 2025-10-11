Esnaf şov yapayım derken kaos çıkardı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli suyla temizlemek isterken hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapmaya çalışırken müşterileri ıslatan esnafın yaşadığı talihsiz anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HORTUMUN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafe işletmecisi iş yerinin önünü tazyikli suyla yıkamak istedi. Ancak hortumun basıncını kontrol edemeyen işletmeci, kısa sürede dengesini kaybetti.

ÇAY İÇEN MÜŞTERİLERİ ISLATTI

Tazyikli suyun yönünü değiştiremeyen esnaf, bu sırada kafede çay içen müşterilerini yanlışlıkla ıslattı. Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler panikle yerlerinden kalkarak kaçıştı.

EĞLENCELİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan komik anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hortumla mücadele eden işletmecinin suyu kontrol etmeye çalıştığı, ardından etrafı ıslatarak zor anlar yaşadığı görülüyor.