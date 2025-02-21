İstanbul'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi, Trafik Sakin

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İstanbul'da kar tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından cuma akşamı mesai bitiminde trafiğin sakin olduğu görüldü. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün okulların tatil edildiğini ve motokuryelerin geçici süreyle trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıklamıştı. Vatandaşlar cuma günü mesai bitiminin ardından eve gitmek için yollara düşerken, kar yağışının sürdüğü Ayvansaray'da E5 trafiğinin ise sakin olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 35 oldu. - İSTANBUL