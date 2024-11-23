İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.
Kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başladı.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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