İstanbul\'da Kritik Nükleer Görüşmeler Sona Erdi

İran, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında sabah saatlerinde başlayan nükleer görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme sonrası heyetler İran Başkonsolosluğundan ayrıldı.

İsrail'in İran'a saldırısının ardından İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Nükleer programın masaya yatırıldığı görüşmelerin adresi Fatih'teki İran Başkonsolosluğu oldu. İran, Avrupa ülkeleri olan İngiltere, Fransa ve Almanya 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur nükleer görüşmeyi kabul ederek bugün İstanbul'da bir araya geldi. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılan nükleer görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme az önce sona erdi. Görüşme sonrası heyetler İran Başkonsolosluğundan ayrıldı. - İSTANBUL