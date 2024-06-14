İstanbul'da Kurban Bayramı Tatilcileri Trafiği Yoğunlaştırdı

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İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler Mammutbey gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

İstanbullular karnelerin de verilmesiyle Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya başladı. Trakya'ya giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerde yaşanan yoğunluk, dron tarafından görüntülendi.

Emniyet yetkilileri ise sürücüleri hız hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL