İstanbul'da Kurban Bayramı Tatilcileri Trafiği Yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Kurban Bayramı Tatilcileri Trafiği Yoğunlaştırdı

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler, İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Trakya'ya giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk yaşandı. Mammutbey gişelerindeki yoğunluk, dronlar tarafından görüntülendi. Emniyet yetkilileri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

14.06.2024 16:17
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İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler Mammutbey gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

İstanbullular karnelerin de verilmesiyle Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya başladı. Trakya'ya giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerde yaşanan yoğunluk, dron tarafından görüntülendi.

Emniyet yetkilileri ise sürücüleri hız hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kurban Bayramı Tatilcileri Trafiği Yoğunlaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kurban Bayramı Tatilcileri Trafiği Yoğunlaştırdı - Son Dakika
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