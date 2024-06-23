İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere havadan trafik denetimi - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere havadan trafik denetimi

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'a dönen sürücülerin oluşturduğu trafik, polis helikopteriyle havadan denetlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Kurban Bayramı Tedbirleri' kapsamında gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Helikopter, Basın Ekspres yolundan TEM Otoyolu'na, FSM Köprüsü güzergahından E-5 Karayolu'na kadar birçok noktada denetim yaptı. Hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, makas atma gibi ihlaller tespit edilerek sürücülere cezai işlem uygulandı.

23.06.2024 18:10
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'a dönenlerin oluşturduğu trafik, polis helikopteriyle havadan denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı tatilinde araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüşü başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Kurban Bayramı Tedbirleri' çerçevesinde bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı'nda bulunan müdürlükteki görevli komiserler ve teknisyenler, 'Bell-429' tipi helikopterin son kontrollerini yaptıktan sonra denetim için havalandı.

Bayram tatilden dönen sürücüler havadan denetlendi

Helikopter, ilk olarak Basın Ekspres yolunda bir süre denetim yaptı. Ardından TEM Otoyolu'na geçen ekipler, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahı boyunca denetim yaptı. TEM Otoyolu denetiminin ardından E-5 Karayolu'na geçen ekipler, güzergah boyunca denetimlerini yaptıktan sonra Zeytinburnu ve Bakırköy Sahili üzerinden havalimanına geri döndü. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da denetim gerçekleştirildi.

Denetimde hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve diğer kuralları ihlal eden sürücüler tek tek tespit edilerek, karada ekiplere bildirildi. Kameradan ekran görüntüsü de alan ekipler, sürücülere cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere havadan trafik denetimi - Son Dakika

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