İstanbul'da Metro İstasyonları Kapalı

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İstanbul'da saat 15.00'dan sonra bazı metro istasyonlarının kapalı olacağı duyuruldu.

Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/ Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL