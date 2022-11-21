Okulların yeniden açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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Okulların yeniden açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

21.11.2022 10:22

Ara tatil sonrası okullar yeniden açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı aştı. Haftanın ilk iş gününde D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatilin ardından okulların açılmasıyla birlikte Maltepe D-100 Kara Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında trafik yüzde 62'ye ulaştı.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Kara Yolu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.

İstanbul'da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu oluştu
Kaynak: İHA
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İstanbul, Maltepe, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okulların yeniden açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okulların yeniden açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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