Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Kara Yolu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Okulların yeniden açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

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