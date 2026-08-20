İstanbul'da Palamut Bolluğu - Son Dakika
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İstanbul'da Palamut Bolluğu

İstanbul\'da Palamut Bolluğu
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Sarıyer sahilinde vatandaşlar palamut avında, balıkların iriliği ve miktarından memnun.

İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. Sarıyer sahilinde oltalarını denize atan vatandaşların kovaları palamutla dolarken, balıkçılar balıkların hem iriliğinden hem de miktarından memnun olduklarını söyledi.

İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. Sarıyer sahilinde olta atan balıkçıların kovaları palamutla dolarken, balıkların hem iriliği hem de bolluğu yüzleri güldürdü. Marmara Denizi'ndeki bereketli av, olta balıkçılarını memnun etti.

Oltası ile sabahın erken saatlerinde balık tutmaya gelen Ayhan Ay, Palamut'un bol olduğunu ifade ederken, "Olta balıkçısıyım. Bu sene palamut çok ama geçen sene yoktu. Bu sene devam eder. Bu sene çinekop da yapar, palamut da yapar. Net söyleyeyim. Balık bol bu sene. Bu sene her şey bol. Bu sene çok. Geçen sene sıfırdı zaten. Ondan önceki sene de azdı. Yani 2 sene önce de bir bol yapmıştı. Öyle de palamut. Sezon itibarıyla boylar limit üstü ama çingene palamudu, küçük. Yani bir ay sonra bunlar torik boylarına yetişir" şeklinde konuştu.

Palamudun bu sezon çok bol olacağını söyleyen Ali Eski, "Bu sezon çok bol. Biz de yeni geldik, sabahtan bu yana çapari ve kurşun arkasıyla 8 tane palamut yakaladık. Bu bölge biraz az yapıyor, ileri ki taraf daha güzel. Biz orada yer bulamadık ama burada bereket versin, nasibimizi aldık. Akşama kadar da devam edeceğiz. Şu anda 8 tane tuttuk. 5 saat falan buradayız ama 1 saat balık yaptı. Komplesinde 4 saattir yapmadı. 450-500 gram aralığında. Balıkların boyları güzel. Bu sene daha çok, evet. İki senedir çok nadirdi, bu sene komple gelseniz çok güzel balıklar gözüküyor yani. Sezon çok iyi geçecek. Şimdi bu balıklar 15 gün sonra daha güzel yağlanacak ve büyüyecek. 1 kiloluk balıklar çekmeyi hedefliyoruz bakalım" açıklamasında bulundu.

Sabahın erken saatlerinde balık tutmaya gelen Orhan Altuntaş ise, "Bu sene balık efsane. Hakikaten çok güzel. Gelen boş dönmüyor, balığını alıyor, gidiyor. Sahil güzel, ortam güzel, balık da güzel. Şu anda var ya 3 tane balık yakaladım. Yani 2-3 saattir buradayım, 3 tane balık aldım. Balık hızlı. Yapar bugün. İki sene önce daha güzeldi. Torik vardı ama bu balık toriğe dönüşecek yani. Yani büyüyecek bu balık, daha da büyüyecek. Sezondan beklentim bunu bu balığın toriğe dönmesi. Yani bir 5-6 gün ya da ay sonunda toriğe döner bu balık. Yani irileşir, daha çok büyür. Palamut bol. Olta atan, gelen balığını alıyor, gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Palamut Bolluğu - Son Dakika

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