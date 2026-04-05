İstanbul'da Polis Haftası coşkusu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Sultanahmet'e görkemli kortej
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Polis Haftası coşkusu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Sultanahmet'e görkemli kortej

05.04.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Ayasofya'da son bulacak olan dev kortej renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla görkemli bir kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama programı kapsamında Kortej Geçişi, saat 11.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden start alarak Sultanahmet Meydanı'na doğru ilerledi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen konvoyun sahil güzergahını takip ederek tarihi yarımadaya ulaşmasının ardından geçiş, Ayasofya Meydanı'nda noktalandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek kortej geçişi ve sosyal sorumluluk projeleriyle polisin halkla buluşması hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek kortej geçişi ve sosyal sorumluluk projeleriyle polisin halkla buluşması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.