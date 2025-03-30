İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Trafik Yoğunluğu Yüzde 6 - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Trafik Yoğunluğu Yüzde 6

İstanbul\'da Ramazan Bayramı\'nda Trafik Yoğunluğu Yüzde 6

Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı. E-5 kara yolu İncirli mevkiinde trafik akışı rahat gerçekleşirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla sadece yüzde 6 olarak ölçüldü.

30.03.2025 09:08  Güncelleme: 09:19
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İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. E-5 kara yolu Bakırköy İncirli mevkiinde trafiğin rahatlıkla aktığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 6 oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Normal günlerde trafik yoğunluğunun neredeyse hiç bitmediği kentte İstanbullular trafiksiz bir bayram gününe uyandı. Bayramın ilk günü yoğunluğun yok denecek kadar az olduğu görüldü. E-5 kara yolu İncirli mevkiinde araçlar rahatlıkla ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 6 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Trafik Yoğunluğu Yüzde 6 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Trafik Yoğunluğu Yüzde 6 - Son Dakika
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