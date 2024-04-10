Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda vatandaş tatil noktaları ya da memleketlerine gitmeyi tercih ederken megakentte bayramın ilk gününde yollar boş kaldı.
Ramazan Bayramı'nın 9 gün sürecek olan tatilinin başladığı anlardan itibaren çok sayıda İstanbullu, tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle de birleşmesi üzerine vatandaşlar, farklı noktalara hareket etti. Şehir dışına seyahatlerin ardından megakentte sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok kavşak ve nokta boş kalırken bazı noktalarda ise araç zaman zaman araç hareketliliğinin olduğu görüldü. İBB Cep trafik verilerine göre ise sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu. Megakentin boş kalan Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktaları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde yollar boş kaldı - Son Dakika
Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.
Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.
Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. 174 bin 786 seçmenin bulunduğu Erzincan'da vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
Depremin etkisiyle yıkıma uğrayan Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Depremzede vatandaşlar, 3 bin 424 sandıkta oylarını kullanırken, yıkılan noktalarda kurulan 96 konteyner seçim alanında da oy kullanıyorlar. Antakya ilçesinde bulunan 66 konteyner seçim alanından biri olan Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladılar.
Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Samsun'da bulunan 1 milyon 38 bin 991 seçmen, sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. Seçimlerin güvenliği için toplam 4 bin 634 personel görev aldı.
Erzurum'da 516 bin 952 seçmen, yerel seçimler için sandıklarda oy kullanmaya başladı. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak.
Isparta'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar sürecek.
Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ayrıca, 32 ilde oy kullanma işlemi bir saat erkene alındı.
İstanbul'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 parti adayı ve 27 bağımsız aday yarışacak. İstanbul'da 33 bin 228 sandık kuruldu ve en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi oy kullanacak. Seçmenler sabah saatlerinde okullara gelerek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi alıyor.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başladı ve diğer illerde saat 08.00'de başlayacak. Birçok siyasi lider de oy kullanmak için okullara gitti.
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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