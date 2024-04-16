İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde yunuslar metrelerce yükseğe zıpladı - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde yunuslar metrelerce yükseğe zıpladı

İstanbul\'da Ramazan Bayramı tatilinde yunuslar metrelerce yükseğe zıpladı

İstanbul Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığının Ramazan Bayramı tatilinde metrelerce yükseğe zıpladığı anlar, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, Maltepe Sahili açıklarında çektiği eşsiz görüntülerle yunusları şehrin sembol yapılarıyla bir araya getiriyor. Yunusların ağır çekim tekniğiyle görüntülendiği videolar, izleyenlere masalsı bir yolculuk sunuyor. Marmara Denizi'ndeki yunus balığı popülasyonunun artmasıyla birlikte, yunuslar fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelmiştir.

16.04.2024 12:53
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Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığın metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi.

İstanbul'daki yunusları şehrin sembol yapıları ile görüntülemeye çalışan Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, eşsiz görüntüler yakalıyor. Bu kez Ramazan Bayramı tatilinde Maltepe Sahili açıklarında görüntülediği 2 yunus metrelerce yukarı zıplıyor. Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer alan video yakalanması nadir anlardan ve o anların daha güzel olması için Moths, yunusları ağır çekim tekniği ile görüntüleyip yavaşlatıyor. Diğer yunus görüntülerini ise 150 günde çekmeyi tamamladı ve hepsinden seyrine doyumsuz bir klip oluşturdu. Marmara Denizi'nde artan yunus balığı popülasyonu sayesinde artık daha fazla amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Moths belgesel tadında çektiği görüntüler izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkartıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde yunuslar metrelerce yükseğe zıpladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde yunuslar metrelerce yükseğe zıpladı - Son Dakika
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