İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Metro Altgeçidi Su Bastı - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Metro Altgeçidi Su Bastı

İstanbul\'da Sağanak Yağış Nedeniyle Metro Altgeçidi Su Bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidini su bastı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

28.08.2024 12:20
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa- Maltepe metro altgeçidini su bastı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İstanbul'da başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin Avrupa Yakası'nda etkili olan yağmur nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı. Bayrampaşa - Maltepe metro altgeçidinde 2 araç suda mahsur kalırken içindeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Öte yandan, alt geçidin girişinde bir kamyon sürücüsü, kayarak park halindeki araçlara çarptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Metro Altgeçidi Su Bastı - Son Dakika
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