İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Altgeçidinde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Altgeçidinde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidinde su basması sonucu mahsur kalan 2 araç, vatandaşların kendi imkanlarıyla kurtulmasının ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Altgeçitte mahsur kalan minibüs şoförü, araçta yolcu olsa boğulacağını belirtti.

28.08.2024 13:17
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından su basan Bayrampaşa- Maltepe metro altgeçidinde mahsur kalan 2 araç kaldırıldı. Altgeçitte mahsur kalan aracından kendi imkanlarıyla çıkan minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Araba suya gömüldü. Bende camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu" dedi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olan yağmur nedeniyle su dolan Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidinde 2 araç mahsur kaldı. Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından suda mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla altgeçitten kaldırıldı. Çekilen su yerini çamura bırakırken, ekiplerin altgeçitte temizleme çalışmaları sürüyor.

"Yolcu olsa boğulurdu"

Altgeçitte suya gömülen aracında mahsur kalan Minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Su iki dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba suya gömüldü. Bende camı kırarak çıktım. Altgeçide girdiğimde su iki karış vardı. Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu. Araba çöp oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Altgeçidinde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Altgeçidinde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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