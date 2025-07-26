İstanbul\'da Sıcaklar Camilerde Saklanma Noktası

İstanbul'da tarihi sıcaklar gün ortasında sokağa çıkanlara zor anlar yaşatıyor. Tarihi yarımadaya alışverişe gelen İstanbullular ile yerli-yabancı turistler öğlen saat 12.00 ile 16.00 arasında serinlemek için tarihi camilerin içine sığındı.

Selatin camiler, 2-3 metre kalınlığındaki beden duvarları nedeniyle dışarı ile arasında 10 derece farklılık gösteriyor. Öğlen saatlerinde başta Beyazıt, Nuruosmaniye, Yeni Camii, Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Şehzadebaşı, Sultanahmet camileri olmak üzere 4-5 asırlık camilere giren vatandaşlar, kaylule (öğle uykusu) yapmayı da ihmal etmedi. Gaziantep'ten geldiğini belirten bir vatandaş, cami içerisinin doğal klimalı olduğunu belirterek, "İstanbul'un bu kadar sıcak olduğunu görmemiştim" dedi.

Camilerin içerisinde namaz arasında şekerleme yapan vatandaşlara ise görevliler müdahale etmedi. Abdest alarak yoğun terden kurtulan ziyaretçiler, vakit namazlarını tarihi camilerde eda ettiler. Yapıldıkları konum itibarıyla yoğun esinti alan tepe noktalarda bulunan selatin camiler, hafta sonunda İstanbul'u gezenlerin nefes alma noktası oldu. - İSTANBUL